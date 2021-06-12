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Музыка нас связала: сирийские дети выступили с песнями на русском перед моряками в Тартусе

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:00 12.06.2021
Сирийские дети поздравили моряков с Днем России, исполнив песни на русском языке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Настоящее шоу развернулось прямо на берегу Средиземного моря. Репертуар был рассчитан даже на самого искушенного меломана: классические произведения, джазовые композиции и лучшие мировые рок хиты.

В импровизированном концертном зале в сирийском морском пункте базирования Тартус, пожалуй, самая благодарная аудитория - российские моряки с малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и патрульного корабля «Василий Быков», а также военнослужащие пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. И, конечно, морская тема, одна из главных в репертуаре музыкантов.

И все же, гвоздем программы стало выступление сирийских детей с песнями на русском языке. Русский язык, говорят юные музыканты, дается тяжело, но очень хотелось сделать приятное российским морякам, которые вместе с летчиками помогли освободить их землю от террористического гнета. Подростки изучили огромное количество песен российских рок-групп, и это дало свои результаты.

«Я пела «Искала», «Районы и кварталы», «Динамит». Я учусь в 10 классе. Была очень рада, что сейчас мы здесь, в Тартусе, на этом прекрасном концерте. Я пою рок-песни. Земфира — любимая», - поделилась Ная Дайюб.

Многие из старшего поколения сирийцев учились еще в советских вузах и сохранили в памяти знания языка. И до сих пор при встрече с военными стараются говорить именно на русском. Когда российская армия вступилась за сирийский народ, изучение языка ввели в школах и вузах как второй иностранный.

«Начала их обучать вначале песням, чтобы улучшить произношение. Потом нашлись таланты, и все пошло-поехало. Мы уже выступали в Дамаске в честь Дня Победы, в оперном театре. Мы ездили в Россию на международный фестиваль «Красная гвоздика». Постоянные участники концертов», - описала преподаватель русского языка Наталья Колонских.

Выступление сирийских детей, признаются российские моряки, многим напомнило о Родине, о семьях, которые ждут их дома. И в короткий отдых между боевыми вахтами это стало настоящей отдушиной.

«Приятно осознавать, что стоя у российского корабля, находясь на земле САР, мы слышим прекрасные песни на русском языке сирийских ребят. По большому счету это очень влияет на моральный дух, поднимает морально-политическое и психологическое состояние личного состава», - заявил заместитель командира пункта базирования Тартус по военно-политической работе Александр Березюк.

Исполнив свою концертную программу, оркестр еще долго не покидал импровизированную сцену. Моряки просили играть снова и снова. Да и сами музыканты остались довольны. Но еще большую радость получили сирийские дети от общения с моряками. И, конечно же, море фото на память.

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