В России вступил в силу ГОСТ по спасению людей при катастрофах и ЧС

В России начал действовать национальный стандарт (ГОСТ) регламентирующий процесс эвакуации граждан в случае чрезвычайного происшествия. Новый ГОСТ называется «Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». Ранее документ был утвержден Росстандартом.

ГОСТ описывает все этапы подготовки к эвакуации населения в зависимости от типа ЧС, в том числе при угрозе радиоактивного и химического заражений. Согласно ГОСТу, к эвакуации людей можно будет привлекать метрополитен и электромобили. В отдельных случаях, людей (до 150 человек) можно будет перевозить в открытых пассажирских вагонах и грузовых самосвалах (до 15 человек).

Также ГОСТ описывает эвакуацию пешими колоннами не более 1000 человек. Документ предполагает требования по организации привалов для отдыха в случае длительного перехода.