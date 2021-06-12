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Часть Балтики и Москва-река потеплели раньше, чем море в Крыму

Анна Берестовая
03:36 12.06.2021
В Гидрометцентре рассказали, что Москва-река и часть Балтики уже успели потеплеть.
Часть Балтики и Москва-река потеплели раньше, чем море в Крыму
© Фото: pixabay.com
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К 13 июня Москва-река может потеплеть до 20 градусов. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также сообщил, что уже согрелась вода в Балтийском море у побережья Калининградской области, тогда как температура Черного моря в Крыму не спешит расти.

«Калининград и Москва обогнали Крым», - подметил синоптик.

По словам специалиста, на территории Феодосии вода у побережья сейчас прогревается до 16 градусов. В Алуште можно зарегистрировать 17 градусов тепла. В Азовском же море, по причине его маленькой глубины, уже успела установиться температура в 22 градуса, которая к середине июня вырастет до 23-24 градусов.

«На Азовском море очень хорошая погода», - оценил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Эксперт также посоветовал съездить в Калининград. Там для отдыхающих ожидается и вода температурой в 18 градусов выше нуля, и 25-28 - температура воздуха.

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