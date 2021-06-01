Более 1000 боевых стрельб и порядка 100 тысяч прыжков: в ВДВ начался летний период обучения

Сегодня, 1 июня, в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск РФ начался летний период обучения. В новом учебном году с личным составом воинских частей спланировано всего более 1000 учений с боевой стрельбой. Из них более 350 боевых стрельб отделений, более 100 боевых стрельб взводов, более 40 ротных тактических учений из которых порядка 20 будут двухсторонними.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 12 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, спланированы к проведению два полковых тактических командно-штабных учения с десантированием военнослужащих и военной техники.

Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие военнослужащих Воздушно-десантных войск в ССУ «Запад-2021».

Кроме того, личный состав Воздушно-десантных войск продолжит свое участие в борьбе за победу на международных этапах конкурсов «Международных армейских игр - 2021», как на территории России, так и за ее пределами в составе сборных команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2021 году спланировано к проведению более 50 мероприятий по плану международной деятельности, семь из которых - это совместные учения войск.

В войска будет продолжена поставка современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2», имущества, новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов.

Личный состав соединений и воинских частей продолжит совершенствование навыков и совершит более 100 тысяч прыжков с парашютом из вертолетов армейской авиации и самолетов ИЛ-76 МД Военно-транспортной авиацией ВКС России.

С целью продолжения традиций Воздушно-десантных войск, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения с участием командования Воздушно-десантных войск, гвардейцев-десантников, ветеранских и военно-патриотических организаций, ВВПОД «Юнармия» планируется участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проведение различных мероприятий военно-патриотической направленности.