«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США

Глава РФ Владимир Путин дал неутешительную оценку взаимодействию с Соединенными Штатами, актуальному на сегодняшний день. По словам президента, отношения стран сейчас находятся так низко, как не находились уже несколько лет.

«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», - обозначил он.

Таким образом российский лидер высказался в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован 12 июня. Разговор Владимир Путин провел из Москвы в преддверии предстоящего саммита с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.