Драма со счастливым финалом: как пожарным десантникам чудом удалось выжить во время пожара под Тюменью

Настоящая драма со счастливым финалом. История спасения пожарных десантников - это самые отважные и профессиональные спасатели, которых бросают в самые безнадежные места - заслуживает внимания. Неминуемая гибель в виде стены лесного пожара сжималась вокруг этой группы плотным кольцом. Но они нашли способ выжить.

До стены огня 70 метров. Они в спешке закапывают снаряжение, документы, деньги, провизию. Накануне отряд специалистов авиалесоохраны на вертолете высадили в глухой сибирской тайге на севере Тюменской области. По планам нужно было начать встречный пал, но ветер усилился и предательски двинулся на лагерь лесных пожарных. Спасением для них окажется небольшая река.

Целых 20 страшных минут они будут нырять под воду, обливать друг друга. Все вокруг затянуто едким дымом, кислорода катастрофически не хватает. Но все же они выберутся из этого адского пламени. Живыми и здоровыми.

Металлические черенки лопат и топоров, консервные банки и котелки – все оплавилось. Сгорели палатки – температура была такой, что не нашли даже их алюминиевые каркасы. Что уж говорить о документах, карточках и одежде. Пожарные – десантники из поселка Сосьва в Свердловской области – одни из самых опытных специалистов по тушению лесных пожаров в стране говорят, что бывали и не в таких передрягах.

Владимир Усатов всю жизнь – 37 лет на этой опасной службе. Он учит молодое поколение складывать парашюты, работать со снаряжением, дает советы, как обнаружить только разгорающийся очаг. При этом говорит, что 30 лет назад с пожарами было бороться еще труднее.

В те редкие минуты, когда между командировками оказывается дома, Владимир Усатов нянчит троих внуков. И занимается любимым с детства хобби – у него аж три голубятни. Говорит, что, наблюдая за грациозным полетом этих птиц, решил стать парашютистом.

Благодаря специалистам авиалесоохраны, в том числе и уральского отряда, спасателям из МЧС и военнослужащим ЦВО удалось сломить наступление самого крупного за последние 10 лет лесного пожара в Тюменской области. Бой шел больше месяца.

Сейчас одна из самых напряженных ситуаций с разбушевавшимся огнем – в Якутии. Там горит больше тысячи гектаров. Вместе с пожарными и спасателями на линию огня выходят жители.

Причина пожаров в Якутии та же, что и в Западной Сибири – аномальная жара и отсутствие осадков. Пожарные-десантники из Сосьвы уверены, что местным службам удастся справиться с огнем. Но, на всякий пожарный, держат оборудование в готовности. Вылететь готовы по первому зову.