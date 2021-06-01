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В Госдуму внесли проект о допросах свидетелей и потерпевших онлайн

Анна Касаткина
22:32 01.06.2021
Уголовно-процессуальный кодекс планируется дополнить новой статьей.
В Госдуму внесли проект о допросах свидетелей и потерпевших онлайн
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов по уголовным делам могут разрешить допрашивать онлайн. Соответствующее предложение в Госдуму внесли сенаторы, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с законопроектом, должен дополниться статьей 189.1. «Особенности допроса посредством видеоконференцсвязи».

Согласно документу, дознаватель может допросить человека по видеосвязи в случае, если его личное участие невозможно, когда допрашиваемый находится за пределами места проведения расследования, а также при наличии оснований произвести допрос следователем или дознавателем по уголовному делу, а не должностным лицом органа дознания или следователем по месту нахождения допрашиваемого.

Авторы законопроекта считают, что инициатива может поспособствовать сокращению сроков расследования дел.

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