Террористы совершили за сутки 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации
Сотрудники ЦПВС сообщили о совершении 33 обстрелов с позиций террористов в идлибской зоне деэскалации.
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress\22.00\Обстрелы Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
В Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 33 обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.
В частности, в провинции Идлиб совершено 20 обстрелов, в провинции Латакия – семь обстрелов, в провинции Алеппо – два, в провинции Хама – четыре.
За прошедшие сутки, по словам контр-адмирала, обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.
*Запрещенная на территории России террористическая группировка.