Террористы совершили за сутки 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации

В Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 33 обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

В частности, в провинции Идлиб совершено 20 обстрелов, в провинции Латакия – семь обстрелов, в провинции Алеппо – два, в провинции Хама – четыре.

За прошедшие сутки, по словам контр-адмирала, обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка.