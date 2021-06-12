«Примеры доблести и отваги»: в День России в Сирии прошла церемония награждения военнослужащих РФ

От Родины их отделяет несколько тысяч километров. Вдали от своих жен и детей, российские военные несут службу в Сирийской арабской республике. Здесь рубеж, где идет борьба с международным терроризмом. И в этой борьбе не обошлось без жертв.

Минута молчания в память о российских военных, павших в боях с бандами террористов здесь, на Сирийской земле. Пожалуй, любое торжественное мероприятие на авиабазе Хмеймим начинается именно с этого ритуала. День России - не исключение.

Почти шесть лет российские военные помогают сирийскому народу, и не только в войне с бандами террористов. Именно военные доставляют гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие районы Сирии.

«В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Страну, которую мы любим, которой гордимся. История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников. Все это сформировало наш национальный характер, наше отношение к военной службе, уважение россиян к ратному труду», - поздравил военнослужащих командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в САР Евгений Никифоров.

Конечно, в День России не обошлось без награждений наиболее отличившихся военнослужащих.

«Сегодня военнослужащие группировки со всем народом России празднуют День России. Для нас это значимый праздник. Здесь, вдали от Родины, мы также чтим все наши традиции», - отметил заместитель командующего группировкой войск Вооруженных Сил РФ в САР по военно-политической работе Сергей Ракаускас.

Завершая собрание, военные прошли торжественным маршем. В честь Дня России, вечером их ждет еще и концерт. Выступит ансамбль песни и пляски. Несмотря на праздничный день, российская группировка в Сирии продолжают нести боевое дежурство.