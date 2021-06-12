Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Примеры доблести и отваги»: в День России в Сирии прошла церемония награждения военнослужащих РФ

Алексей Курильченко
Виталий Акиньшин
22:55 12.06.2021
Военнослужащие России почтили память павших сослуживцев и возложили цветы на мемориал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

От Родины их отделяет несколько тысяч километров. Вдали от своих жен и детей, российские военные несут службу в Сирийской арабской республике. Здесь рубеж, где идет борьба с международным терроризмом. И в этой борьбе не обошлось без жертв.

Минута молчания в память о российских военных, павших в боях с бандами террористов здесь, на Сирийской земле. Пожалуй, любое торжественное мероприятие на авиабазе Хмеймим начинается именно с этого ритуала. День России - не исключение.

Почти шесть лет российские военные помогают сирийскому народу, и не только в войне с бандами террористов. Именно военные доставляют гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие районы Сирии.

«В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Страну, которую мы любим, которой гордимся. История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников. Все это сформировало наш национальный характер, наше отношение к военной службе, уважение россиян к ратному труду», -  поздравил военнослужащих командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в САР Евгений Никифоров.

Конечно, в День России не обошлось без награждений наиболее отличившихся военнослужащих.

«Сегодня военнослужащие группировки со всем народом России празднуют День России. Для нас это значимый праздник. Здесь, вдали от Родины, мы также чтим все наши традиции», - отметил заместитель командующего группировкой войск Вооруженных Сил РФ в САР по военно-политической работе Сергей Ракаускас.

Завершая собрание, военные прошли торжественным маршем. В честь Дня России, вечером их ждет еще и концерт. Выступит ансамбль песни и пляски. Несмотря на праздничный день, российская группировка в Сирии продолжают нести боевое дежурство.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:18 Спорт
Кристиан Эриксен признан игроком матча Дания-Финляндия на Евро-2020
22:23 В стране и мире
Глава Кисловодска госпитализирован с тяжелыми травмами после падения с электросамоката
20:32 Спорт
Состояние футболиста сборной Дании Эриксена стабилизировалось
20:12 В стране и мире
Автомобиль въехал в донорский центр в Пенсильвании: три человека погибли
19:11 Спорт
Видео
«Это только начало»: как Петербург готовится к матчу Россия-Бельгия на Евро-2020
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.