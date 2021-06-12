В стране и мире Глава Кисловодска госпитализирован с тяжелыми травмами после падения с электросамоката Кира Карон Курбатов прооперирован после падения с электросамоката. © Фото: kurbatovkislovodsk Instagram Читайте нас на: Глава Кисловодска Александр Курбатов был прооперирован после падения с электросамоката. Об этом сообщила городская администрация. «Была проведена хирургическская операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии», - говорится в аккаунте властей в Instagram. В то же время, по данным Telegram-канала «112», Курбатов впал в кому. На данный момент официального подтверждения этой информации нет. Происшествие случилось в субботу. При падении Курбатов получил тяжелые травмы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика