Глава Кисловодска госпитализирован с тяжелыми травмами после падения с электросамоката
Курбатов прооперирован после падения с электросамоката.
© Фото: kurbatovkislovodsk Instagram
Глава Кисловодска Александр Курбатов был прооперирован после падения с электросамоката. Об этом сообщила городская администрация.
«Была проведена хирургическская операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии», - говорится в аккаунте властей в Instagram.
В то же время, по данным Telegram-канала «112», Курбатов впал в кому. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.
Происшествие случилось в субботу. При падении Курбатов получил тяжелые травмы.