Скончался заслуженный артист России Сергей Урываев

На 74-м году жизни скончался заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев. Об этом сообщили в музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги, музыкальный мир сегодня понес невосполнимую утрату, 12 июня от последствий ковида скончался профессор камерной кафедры СПб консерватории, заслуженный артист РФ Сергей Александрович Урываев», - говорится в сообщении «ВКонтакте».

Сообщается, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Сергей Урываев преподавал в консерватории с 1975 года, выступал сольно, а также в составе музыкальных ансамблей.