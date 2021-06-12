«Это только начало»: как Петербург готовится к матчу Россия-Бельгия на Евро-2020

В центре Петербурга все живет футболом и предстоящим поединком Россия-Бельгия. В барах и кафе все забронировано, на аква-грим очередь. Сибирские парни из Кемерово в 25 градусов жары в шапках-ушанках прогуливаются по набережной канала Грибоедова. Шутят, что по-настоящему жарко будет сегодня на стадионе.

«Мы ждали этого события три года, наконец-то футбол вернулся», - рассказывает болельщик Евгений.

Затишье перед футбольной бурей все пережидают по-разному. Именно сегодня по-настоящему ожила футбольная деревня - фан-зона на Большой Конюшенной площади. Приходить сюда можно хоть с самого утра. Время летит незаметно - есть чем заняться. Например, потренировать точность удара на аттракционе.

Главный бухгалтер из Костромы против менеджера из Брюгге. Предприниматель из Антверпена в единоборстве с инженером из Нижнего Новгорода. Познакомились в интернете, договорились о товарищеском матче и вот на поле сборные болельщиков Бельгии и России. Многим далеко за сорок. Но скорости приличные, да и с точностью паса все неплохо. Как итог - 2:2 в первом тайме. Концовка товарищеского матча получилась драматичной. На последних минутах россияне вырывают победу 4:3. Общее фото на память, братание. Бельгийцы празднуют поражение.

За восемь часов до суперматча Россия-Бельгия у арены Санкт-Петербурга уже собираются первые болельщики. От чаши стадиона в прямой эфир выходят иностранные телекомпании. Бельгийский журналист Жан-Пьер Андре Депрез влюблен в город на Неве. Говорит, работать на ЕВРО здесь очень комфортно.

«Это только начало, пока все отлично организованно. Все хорошо», - отмечает журналист.

Утренние селфи и сториз у стадиона от экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафева. Бронзовый призер Евро-2008 приехал сюда на самокате за паспортом болельщика. У вратаря легендарной команды Гуса Хиддинка словно дежавю.

«Даже группы похожи - мы начинаем с сильной команды. В 2008 году мы проиграли испанцам, но потом взяли шесть очков», - отметил бывший вратарь.

Евро-2008 уже в прошлом, как и успехи на домашнем чемпионате мира три года назад. Национальной сборной предстоит сегодня начинать все с чистого листа. Этим-то интересен футбол.