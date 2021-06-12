Ракова: введение пропускного режима и повышение штрафов в Москве не планируется

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, не обсуждается и не планируется.

Она добавила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Об этом он сообщил на своем сайте.