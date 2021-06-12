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«Песни о России, мире и дружбе»: российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с Днем России

Алексей Курильченко
17:42 12.06.2021
В Нагорном Карабахе на базе российского миротворческого контингента прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе в День России был поднят Государственный Флаг Российской Федерации. Празднование началось с торжественного построения личного состава. С поздравлениями к личному составу обратились представители командования российского миротворческого контингента, а также представитель российской общественной организации.

«У Российского миротворческого контингента непростая миссия — сохранить мир в регионе. Эта миссия заключается в том чтобы сохранить десятки тысяч жизней, чтобы дети имели возможность дальше жить, не содрогаясь от взрывов снарядов и свиста пуль», - сказал заместитель командующего миротворческим контингентом генерал-майор Олег Егоров.

Наиболее отличившимся военнослужащим вручили грамоты и объявили благодарности.

После прохождения торжественным маршем, перед военнослужащими с концертной программой выступили артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) им. М.В. Фрунзе.

«Сегодня именно здесь на базе у нас звучат песни о России, про мир и дружбу. Мы подготовили песни на разных языках и на армянском и на азербайджанском, потому что мир с соседями это самое святое, что может поддержать Россия», - сказала художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова.

Титова отметила, что своим выступлением артисты хотят внести свою лепту в дело установления мира.

«День России для меня великий праздник, это часть моей души. Моя страна это часть моей души и этот день выражает любовь к стране» - отметила медсестра анестезиологического отделения медицинского отряда специального назначения Елена Чеботарева.

Завершатся праздничные мероприятия проведением спортивных соревнований по волейболу и минифутболу.

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