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В Сергиевом Посаде российские военнослужащие получили служебные квартиры

Кира Карон
16:54 12.06.2021
Российские военнослужащие в Сергиевом Посаде получили ключи от новых служебных квартир.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В городе Сергиев Посад состоялось торжественное заселение военнослужащих 12 главного управления Министерства обороны Российской Федерации в два десятиэтажных служебных дома.

В День России, 12 июня, новое служебное получили 320 семей военнослужащих. Каждый дом состоит из двух секций и рассчитан на 160 квартир.

Участие в торжественной церемонии приняли и вручили ключи новоселам заместитель начальника 12 ГУ МО контр-адмирал Андрей Субботин, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Александр Артамонов, начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

«Это символичный день для того, чтобы вручить ключи тем, кто находится на страже нашего государства, и с полной ответственностью выполняет эту почетную миссию. 320 семей военнослужащих сегодня обретут свой дом», — заявил Артамонов.

Служебные дома оснащены современной системой видеонаблюдения, домофонами, общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Придомовая территория имеет парковочные места, уложен новый асфальт.

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