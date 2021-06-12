Путин рассказал о небольшом повышении температуры после второго укола вакциной от COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий рассказал, что после укола второй прививкой от коронавируса у него поднялась температура. По словам главы государства, это произошло вечером - наутро уже все прошло.

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было», - заявил президент.

Собеседники президента - директор центра Гамалеи Александра Гинцбург, его заместитель Денис Логунов и полковник медицинской службы Сергей Борисевич - сообщили что это нормальное явление для препарата, так как он содержит белки, которые организм изначально воспринимает как «чужеродные».

Также в ходе беседы Гинцбург пообещал Путину зарегистрировать к сентябрю детскую вакцину от коронавируса.