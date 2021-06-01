Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте

У причала базы подводных лодок Северного флота швартуется первенец нового модернизированного проекта «Ясень-М» - атомный многоцелевой подводный крейсер «Казань». Еще издалека его можно узнать по обводам: носовая часть немного короче, чем у старшего брата. Но новая субмарина четвертого поколения быстрее, тише и эффективнее предшественников. А насколько - это военная тайна, надежно скрытая под прочным корпусом.

Известно, что на борту среди вооружения имеются ракеты «Калибр», которые уже доказали свою эффективность не один раз. Подводная лодка способна вести бой под водой, над водой и атаковать наземные цели.

«Корабль в полном объеме прошел заводские ходовые и государственные испытания, принят на государственной комиссии 7 мая текущего года. Под руководством командующего ВМФ поднят Андреевский флаг. Корабль принят в состав Военно-морского флота и включен в состав дивизии подводных лодок», - рассказал начальник штаба Северного флота Владимир Воробьев.

По его словам, у корабля завершился этап детства - заводской жизни, и начинается этап юношества и взросления. Крейсер приступает к отработке мероприятий боевой подготовки и выполнению задач, для которых он и проектировался и строился. Эти задачи ему предстоит выполнять в различных районах Мирового океана, отметил Воробьев.

При постройке и испытании любого головного корабля нового проекта замечания личного состава учитываются в обязательном порядке.

«Практически любое замечание личного состава, даже перенос элементарный светильника на полметра вправо или на пять сантиметров влево требует определенной проработки. Сначала проектант разрабатывает техническую документацию на этот перенос. Потом завод в соответствии с документацией это все делает. Но, в любом случае, не скажу, что все 100% замечаний или пожеланий личного состава, но достаточно большая их часть будет учтена уже в следующих кораблях этого проекта, этой серии, которые строятся для Военно-морского флота», - пояснил Воробьев.

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. «Казань» - головная подводная лодка данного проекта была заложена на ОАО «ПО «Севмаш» в городе Северодвинске 24июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года.

«Казань» - это модифицированная версия подводных лодок проекта «Ясень». «Ясень» - класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели, как на земле, так и на воде и под водой.​