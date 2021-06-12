В стране и мире Президент РФ назвал Трампа экстраординарным и талантливым человеком Анна Берестовая Путин отозвался о Трампе в положительном ключе в рамках интервью NBC. © Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин положительно отозвался о бывшем американском коллеге Дональде Трампе. В опубликованном 12 июня фрагменте интервью NBC президент назвал его талантливым и экстраординарным человеком. «Он - колоритная личность. Он может вам нравиться или нет», - подметил Путин. Лидер России уточнил, что без подобных качеств Трамп не занял бы в свое время президентское кресло. Путин также добавил, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден радикальным образом отличается от предшественника в своем карьерном пути. В целом в различиях двух политиков, как посчитал президент, «есть и преимущества, и недостатки». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика