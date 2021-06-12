Президент РФ назвал Трампа экстраординарным и талантливым человеком
Путин отозвался о Трампе в положительном ключе в рамках интервью NBC.
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Российский президент Владимир Путин положительно отозвался о бывшем американском коллеге Дональде Трампе. В опубликованном 12 июня фрагменте интервью NBC президент назвал его талантливым и экстраординарным человеком.
«Он - колоритная личность. Он может вам нравиться или нет», - подметил Путин.
Лидер России уточнил, что без подобных качеств Трамп не занял бы в свое время президентское кресло. Путин также добавил, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден радикальным образом отличается от предшественника в своем карьерном пути. В целом в различиях двух политиков, как посчитал президент, «есть и преимущества, и недостатки».