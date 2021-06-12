На территории парка «Патриот» открыли новую экспозицию Танкового музея

На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия новой уникальной экспозиции Танкового музея.

В музее собраны более 350 образцов бронетанковой техники из 15 государств. Здесь представлены порядка 60 экспонатов, сохранившиеся в единственном экземпляре в мире, а также около 40 машин, аналогичных которым на Земле остались единицы.

«Так, в качестве экспонатов в музее представлены: Т-35, Т-34 образца 1941 года, БТ-2, Т-50, Т-38, опытные машины, аналогов которым в мире не существует, сверхтяжелый танк «Маус» и самоходная мортира «Карл», венгерские танки 40-х годов и многие другие».

Исполняющий обязанности замначальника Национального центра управления обороной РФ Олег Искусков поблагодарил танкистов и отметил их «беззаветную преданность ратному долгу» за счет которой они с момента своего основания играли «во многом ключевую роль» в победах российского народа в войнах и вооруженных конфликтах.

«Выставочный комплекс позволит посетителям оценить возможности исторических и современных образцов танковой техники, ощутить мощь русского оружия», - отметил он.

Директор парка «Патриот» Игорь Барсков, в свою очередь, уточнил, что коллекция нового музея является уникальной, а равных ей нет в мире.

«История, это конкретные даты, события, и люди. Хочется подчеркнуть, что в первую очередь, это дань памяти, кто стоял в далеком, 1938 году, и принял решение, заложил фундамент современной экспозиции. Всем тем, кто ее бережно сохранил и приумножил до наших дней», - сказал Барсков.

Центральный музей бронетанкового вооружения и техники основан в 1938 году, согласно Постановлению №180 Комитета обороны при СНК Союза ССР от 1 августа 1938 года «Об использовании имеющихся в РККА несерийных старых типов танков». Сбор коллекции был начат еще в первой половине 30-годов, когда начались испытания танков и бронеавтомобилей на созданном в Кубинке автобронетанковом полигоне. Первыми экспонатами стали старые и несерийные танки «Рикардо», «Рено», «Виккерс 12 тонн», «Карден-Лойд», Т-18, ПТ-1, Т-24, Т-29.