Врачи предостерегли недавно переболевших COVID-19 от смены часовых поясов

Гражданам, которые только что выздоровели от инфекции коронавируса, стоит воздержаться от отпусков с долгим перелетом и сменой часовых поясов. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов

Как прокомментировал специалист, все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. В случае если осложнений нет, то поездки с долгим перелетом допускаются. Однако, если у пациента наблюдаются проблемы с давлением, нарушается память или есть какие-то еще недомогания, от поездок со сменой часовых поясов лучше отказаться.

«В Таиланд если полететь, - туда девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс. Поэтому пока лучше на своей широте стоит отдыхать. Можно посетить местный санаторий и пройти реабилитационный курс, я так думаю», - цитирует Жемчугова ТАСС.

В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков отметил, что риск постковидных осложнений имеется у половины пациентов старше 50 лет. Людям в возрасте в течение месяца после выздоровления не стоит никуда выезжать или менять климат. При осложнениях после COVID-19 противопоказано ехать в места, где наблюдается жаркая погода, так как есть все риски получить тепловые удары. Перепады давления при взлете или посадке также могут доставить дискомфорт.