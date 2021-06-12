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Врачи предостерегли недавно переболевших COVID-19 от смены часовых поясов

Валентина Пескова
13:49 12.06.2021
Специалисты посоветовали быть особенно осторожным людям старше 50 лет, и в течение месяца никуда не выезжать и не менять климат.
Врачи предостерегли недавно переболевших COVID-19 от смены часовых поясов
© Фото: Roberto Casimiro, Keystone Press Agency, Globallookpres
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Гражданам, которые только что выздоровели от инфекции коронавируса, стоит воздержаться от отпусков с долгим перелетом и сменой часовых поясов. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов  

Как прокомментировал специалист, все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. В случае если осложнений нет, то поездки с долгим перелетом допускаются. Однако, если у пациента наблюдаются проблемы с давлением, нарушается память или есть какие-то еще недомогания, от поездок со сменой часовых поясов лучше отказаться.

«В Таиланд если полететь, - туда девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс. Поэтому пока лучше на своей широте стоит отдыхать. Можно посетить местный санаторий и пройти реабилитационный курс, я так думаю», - цитирует Жемчугова ТАСС.

В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков отметил, что риск постковидных осложнений имеется у половины пациентов старше 50 лет. Людям в возрасте в течение месяца после выздоровления не стоит никуда выезжать или менять климат. При осложнениях после COVID-19 противопоказано ехать в места, где наблюдается жаркая погода, так как есть все риски получить тепловые удары. Перепады давления при взлете или посадке также могут доставить дискомфорт.

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