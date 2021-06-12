В Кремле вручили государственные премии создателям вакцины «Спутник V»

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственную премию создателям вакцины от коронавируса «Спутник V» - директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБЗ ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

Глава государства отметил, что мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда все мировое сообщество именно от ученых ждало спасения от пандемии COVID-19.

«И наши исследователи добились успеха, можно сказать - триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V"», - подчеркнул российский лидер на церемонии вручения госпремий.

Путин обратил внимание на то, что это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но также оказать важную помощь другим странам.

«Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний», - заявил президент.

На сегодняшний день эффективность российской вакцины «Спутник V» оценивается в 97,6%. Были проведены испытания вакцины, которая доказала эффективность защиты для вакцинированных от COVID-19.