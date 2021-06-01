Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана
Александр Фомин и Ходжатолла Корейши подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере между Российской Федерацией и Ираном.
© Фото: Минобороны России
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры со своим иранским коллегой, заместителем главы министерства обороны и поддержки ВС Ирана Ходжатоллой Корейши. Беседа состоялась первого июня.
Стороны обсудили важные вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Представители министерств также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.
Александр Фомин и Ходжатолла Корейши подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере между Российской Федерацией и Ираном.