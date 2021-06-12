«Армия всегда оказывала помощь своему народу»: Борисевичу вручили госпремию за вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин вручил начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБЗ, полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу Государственную премию России в области науки и технологий. Премия была выдана за создание «Спутник-V» - вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Борисевич поблагодарил президента России, а также членов Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию за высокую оценку коллективного труда и того качества работы, которое было сделано для государства.

«Сила и мощь российской армии - это основа национальной безопасности нашей страны. Поэтому всегда, когда возникают чрезвычайные ситуации, в том числе биологического характера, армия всегда оказывала помощь своему народу», - подчеркнул Борисевич.

Он отметил, что в 2014-2016 годах, а также в прошлом году Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разработать эффективные препараты - благодаря решению министра обороны организовался коллектив единомышленников в лице Центра имени Гамалеи, 48-го ЦНИИ войск РХБЗ и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

«Именно благодаря этой кооперации мы смогли вместе сообща разработать, провести доклинические, клинические исследования и внедрить в практику отечественного здравоохранения этот препарат, который называется "Спутник". И нам за это очень гордо», - заявил Борисевич.

Также премию получили директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель по научной работе Денис Логунов.