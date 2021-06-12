«Мы победим в этой войне»: Путин вручил госпремию академику Гинцбургу

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург удостоен государственной премии за разработку многоэффективных рекомбинантных вакцин - от нового коронавируса COVID-19 и лихорадки Эбола.

Академик РАН и РАМН поблагодарил главу Российской Федерации Владимира Путина за присуждение столь высокой награды и отметил, что расценивает ее - как признание заслуг всего большого коллектива научных работников, принимающих участие в работе над разработкой важных вакцин.

Как отметил микробиолог, совершенно правильно, что одним из приоритетов политики российского государства является поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили посвятить свою жизнь науке.

«И этот сплав профессионализма и молодости позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаем от бесконечного вызова громадного мира микроорганизмов, которые мы в итоге победим. И победим потому, что наша страна располагает высокоэффективной армией "охотников за микробами", которая может защитить как всю страну, так и весь мир», - заявил Александр Гинцбург во время церемонии.

Глава Центра имени Гамалеи также передал благодарность Владимиру Путину от всех своих коллег - сотрудников научных институтов, многие из которых также были отмечены наградами президента РФ, но не присутствовали на церемонии в Кремле в День России.