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«Мы победим в этой войне»: Путин вручил госпремию академику Гинцбургу

Валентина Пескова
12:44 12.06.2021
В Кремлевском дворце проходит вручение государственных премий лауреатам 2020 года, среди которых - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург удостоен государственной премии за разработку многоэффективных рекомбинантных вакцин - от нового коронавируса COVID-19 и лихорадки Эбола.

Академик РАН и РАМН поблагодарил главу Российской Федерации Владимира Путина за присуждение столь высокой награды и отметил, что расценивает ее - как признание заслуг всего большого коллектива научных работников, принимающих участие в работе над разработкой важных вакцин.

Как отметил микробиолог, совершенно правильно, что одним из приоритетов политики российского государства является поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили посвятить свою жизнь науке.

«И этот сплав профессионализма и молодости позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаем от бесконечного вызова громадного мира микроорганизмов, которые мы в итоге победим. И победим потому, что наша страна располагает высокоэффективной армией "охотников за микробами", которая может защитить как всю страну, так и весь мир», - заявил Александр Гинцбург во время церемонии.

Глава Центра имени Гамалеи также передал благодарность Владимиру Путину от всех своих коллег - сотрудников научных институтов, многие из которых также были отмечены наградами президента РФ, но не присутствовали на церемонии в Кремле в День России.

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