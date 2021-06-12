В стране и мире Путин: найденные решения российских ученых дают возможность появления долгожданных вакцин от других заболеваний Алена Миронова В Кремле началось вручение наград лауреатам государственной премии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин вручает государственные премии лауреатам 2020 года и золотые медали «Герой Труда». Церемония проходит в очном формате в Кремле. «‎Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других вирусных заболеваний»‎, - подчеркнул президент. Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу присудили государственную премию в области науки и технологий за 2020 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика