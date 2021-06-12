Путин: найденные решения российских ученых дают возможность появления долгожданных вакцин от других заболеваний
В Кремле началось вручение наград лауреатам государственной премии.
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Президент России Владимир Путин вручает государственные премии лауреатам 2020 года и золотые медали «Герой Труда». Церемония проходит в очном формате в Кремле.
«Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других вирусных заболеваний», - подчеркнул президент.
Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу присудили государственную премию в области науки и технологий за 2020 год.