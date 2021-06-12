«Лахта-центр» в Санкт-Петербурге окрасился в цвета флага РФ

Жительница столицы на Неве, которая решила прокатиться на велосипеде в белые ночи по своему любимому району у Парка 300-летия Санкт-Петербурга, сфотографировала, как красиво решили подсветить башню модного и современного в городе объекта - башни «Лахта-центра».

В честь Дня России 462-метровый и самый северный в мире небоскреб окрасился в цвета флага Российской Федерации.

«Любить ночи стоит за то, что мир открывается по-другому. Удачно застала перевоплощение своего любимого места. С Днем России, друзья», - написала петербурженка в Instagram.

Расположенный в одном из исторических пригородных поселков на западе Приморского района Санкт-Петербурга, небоскреб «Лахта-центр» входит в пятерку самых экологичных небоскребов мира.