В Приморье ищут пропавшую семью, отправившуюся кататься на лодке

Муж с женой пропали на озере Ханка в Приморье. Их ребенка нашли в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Как отмечается, в четверг, 10 июня, семья из трех человек, в том числе с трехлетним ребенком, вышла в акваторию озера Ханка на надувной лодке с мотором.

На следующей день местные жители не обнаружили семью в разбитом лагере - начались их поиски. В семи километрах от места привала обнаружили надувную лодку с оторванным мотором - там находился ребенок в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «‎Убийство». К месту происшествия выехали следователи - произведен осмотр лагеря, автомобиля, а также места, где найдена надувная лодка.

По предварительной информации, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя об препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. В настоящий момент поиски продолжаются.