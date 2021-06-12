Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине
В американском Остине произошла стрельба. Пострадали 12 человек.
© Видео: TX StreetFights 2, Youtube © Фото: TX StreetFights 2, Youtube
В американском Остине произошла стрельба. В результате происшествия пострадали двенадцать человек.
«Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения. Общее количество пациентов - 12», - отмечается в сообщении экстренной медицинской службы по округу Тревис и городу Остин в Twitter.
По имеющейся информации, четырех пациентов доставили в медицинские части медики, шестерых - полиция Остина, еще двух - привезли на частных автомобилях.