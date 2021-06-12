В стране и мире Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине Алена Миронова В американском Остине произошла стрельба. Пострадали 12 человек. © Видео: TX StreetFights 2, Youtube © Фото: TX StreetFights 2, Youtube Читайте нас на: В американском Остине произошла стрельба. В результате происшествия пострадали двенадцать человек. «Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения. Общее количество пациентов - 12», - отмечается в сообщении экстренной медицинской службы по округу Тревис и городу Остин в Twitter. По имеющейся информации, четырех пациентов доставили в медицинские части медики, шестерых - полиция Остина, еще двух - привезли на частных автомобилях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика