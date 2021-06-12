«Маэстро Черчесов с оркестром»: Мацуев поддержал сборную России перед предстоящим матчем с Бельгией

Свой первый матч в рамках чемпионата Европы наша команда сыграет уже сегодня, 12 июня, против фаворита всего турнира - сборной Бельгии. Об ожиданиях от игры российской сборной «Звезде» рассказал пианист, народный артист России Денис Мацуев.

«Держим кулаки. Завтра супер-спектакль, супер-концерт под предводительством нашего маэстро Черчесова с его оркестром, как я называю», - отметил Мацуев.

Артист добавил, что недавно главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов приглашал его на тренировку сборной.

«Я посмотрел на этот дух, эту атмосферу, которой он заряжает, своей энергией, чтобы биться за каждого, за ближнего. И, конечно, желаем нашей сборной блеснуть», - заметил артист.

Мацуев признал, что предстоящий матч будет «архиплотным», так как Бельгия является одним из фаворитов.

«Это будет нелегко, но и стены помогут. Мы прекрасно помним, как мы с испанцами сыграли на чемпионате мира. В общем, держим кулаки. Я уверен, что вообще этот чемпионат - глоток свежего кислорода для публики, в каждой стране, где он будет происходить. Потому что все соскучились по живому футболу. К счастью, он будет со зрителями. Я желаю всем здоровья. Тем, кто придет на стадион, чтобы не было никаких вирусов и так далее. Потому что футбол, так же как и классическая музыка, заряжает и лечит от многих-многих недомоганий, скажем так. Поэтому держим кулаки и верим в нашу сборную, что бы ни произошло», - заявил Мацуев.

Матч Россия-Бельгия начнется сегодня, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.

Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.