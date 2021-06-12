Подразделения МТО обеспечат дозаправку боевых машин в полевых условиях на учениях под Калининградом

В ходе проведения учений в летнем периоде обучения на полигонах Калининградской области с вновь сформированными мотострелковыми соединениями и другими воинскими частями армейского корпуса Балтийского флота отдельный батальон материального обеспечения вывезет в позиционные районы свыше 1000 тонн горючего, более 25 тонн продовольствия и около 200 тонн материальных средств.

С 1 июня и до конца летнего периода обучения, включая все запланированные учения на полигонах Калининградской области, подразделения материально-технического обеспечения проведут дозаправку техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», танков Т-72Б3 и автомобилей обеспечения. Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего.

Кроме того, подразделения МТО отрабатывают вводную задачу по уничтожению запасов материальных средств и их восполнению. В ходе учений задействовано около одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.