Путин наградил медиков, прооперировавших пациента во время пожара в Благовещенске

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников, выполнявших свои профессиональные обязанности во время операции в горящей клинике Благовещенска. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее, 2 апреля текущего года, в городе вспыхнула клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Огонь успел распространиться на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В ходе инцидента удалось избежать жертв и пострадавших.

Во время пожара группа медиков, выполнявших аортокоронарное шунтирование пациента, продолжила проводить операцию, несмотря на происходящее. В итоге процедура окончилась успешно.

В указе были отмечены мужество и самоотверженность специалистов, проявленные в экстремальных условиях. Шестеро врачей получили в награду орден Пирогова, а три медсестры и санитарка - медаль Луки Крымского.