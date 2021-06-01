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Разбои, пытки и похищение: экс-лидера «Правого сектора»* Стерненко приговорили к одному году условно

Виктория Ивашечкина
Алексей Дегтярев
19:38 01.06.2021
В марте этого года прошли беспорядки под офисом президента страны Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Год условно вместо предполагаемых семи лет лишения свободы. Апелляционный суд Одессы изменил приговор Сергею Стерненко, экс-главе одесской группировки «Правый сектор»*, организации запрещенной в России. Его обвиняли в разбое, пытках, похищении человека, но наказывают за незаконное хранение боевого патрона.

Это требование украинских националистов, похоже, все-таки повлияло на решение апелляционного суда в Одессе. Сергей Стерненко вышел из зала заседания с улыбкой и условным годом наказания. По его мнению, этого даже много за незаконное хранение патрона.

Он называет себя политзаключенным. Но, по версии обвинения, он вместе с сообщниками похитил одесского депутата Сергея Щербича, и, угрожая оружием, требовал от него отказаться от мандата, а позже попросту ограбил. Именно за эти деяния в феврале его приговорили к семи годам заключения. Радикалы устроили беспорядки под офисом президента Владимира Зеленского, требуя освободить своего соратника. Такую поддержку среди украинских радикалов Стерненко имеет не просто так.

И вот приговор отменили. Но это не единственное преступление, в котором подозревают радикала. Три года назад во время поножовщины он убил человека, сознался в этом, но пока проходит по делу свидетелем.

В то, что украинская власть боится неонацистов, верится с трудом. Но, как считают политологи, радикалов, которые являются, пожалуй, единственной сплоченной силой в стране, можно выгодно использовать.

Это вовсе не похоже на европейский путь развития, по которому так упорно стремится пойти Украина. Накануне Зеленский создал еще одну структуру по евроинтеграции. И это в то время, когда неонацизм открыто пропагандируется в стране.

Политический гопак Украинская власть с националистами отплясывает не один год. И это при том, что Владимир Зеленский собирался положить этому конец, когда избирался в президенты.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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