Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля в Астраханской области

Десять человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Отмечается, что шестерых из пострадавших уже госпитализировали.

По имеющейся информации, разлив топлива отсутствует. Дорога не перекрыта. На месте происшествия в настоящий момент от МЧС работают пять человек личного состава, а также одна единица техники.