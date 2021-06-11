Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля в Астраханской области
Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Астраханской области. Пострадали десять человек.
© Видео: Аварии Астрахань, ВКонтакте © Фото: Аварии Астрахань, ВКонтакте
Десять человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Отмечается, что шестерых из пострадавших уже госпитализировали.
По имеющейся информации, разлив топлива отсутствует. Дорога не перекрыта. На месте происшествия в настоящий момент от МЧС работают пять человек личного состава, а также одна единица техники.