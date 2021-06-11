В Польше огорчились тем, что Байден не встретится с Дудой перед саммитом с Путиным

В Польше выразили огорчение тем, что американский лидер Джо Байден не встретится с польским президентом Анджеем Дудой перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным.

«К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга. Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом», - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Rzeczpospolita.

Он также добавил, что Польша, как хозяйка саммита НАТО в Варшаве в 2016 году добавилась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите.