Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Польше огорчились тем, что Байден не встретится с Дудой перед саммитом с Путиным

Алена Миронова
09:50 11.06.2021
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал факт того, что встреча между президентом США Джо Байденом и главой Польши Анджеем Дудой не состоится.
В Польше огорчились тем, что Байден не встретится с Дудой перед саммитом с Путиным
© Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В Польше выразили огорчение тем, что американский лидер Джо Байден не встретится с польским президентом Анджеем Дудой перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным.

«К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга. Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом», - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Rzeczpospolita.

Он также добавил, что Польша, как хозяйка саммита НАТО в Варшаве в 2016 году добавилась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите. 

«На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным», - подчеркнул Рау.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:59 В стране и мире
Aurus завоевал премию «Автомобиль года» в России
08:41 В стране и мире
Видео
Спасатели ищут альпинистов из Подмосковья, застрявших на Эльбрусе
06:55 В стране и мире
Видео
В Южно-Сахалинске полыхает крыша многоэтажного дома
06:26 В стране и мире
Эксперт рассказал, как увеличить доход после выхода на пенсию
05:00 В стране и мире
Видео
Ростки мира: российско-сирийский зеленый парк открыли на месте страшных пожаров в провинции Тартус
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.