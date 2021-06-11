«Это монстр!»: в Шотландии выловили палтуса длиною 182 см

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По словам мистера Микеля, это самая крупнейшая рыба, с которой ему приходилось работать, поскольку обычно палтус весит около 10-14 килограммов. Такой бесценный улов достался одному из его рыбаков, которые поставляют рыбу Микелю на его торговую точку Eddie's Seafood Market в Эдинбурге.

«В последний раз я видел нечто подобное аж в 1980-м году, когда начинал работать в заведении Rafaelli молодым шеф-поваром. Когда мне позвонили ребята и сообщили об этом звере, я решил выкупить его для своего ресторана сам. Честно говоря, очень радостно, что такие монстры не вымерли, а еще водятся в нашем Северном море», - цитирует хозяина заведения Daily Mail.

Доставлять «годзиллу», как прозвали палтуса журналисты, пришлось в двух совмещенных контейнерах, которые заносили в ресторан сразу четверо сильных мужчин. Уложить скользкого 77-килограммового гиганта на витрину было еще сложнее, так как ему явно не понравилась идея быть выставленным на всеобщее обозрение. Его собратья рядом с ним казались просто обыкновенными карликами.