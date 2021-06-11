«Это монстр!»: в Шотландии выловили палтуса длиною 182 см
Владеющий рестораном взрослый мужчина рассказал, что подобных гигантов видел в последний раз своими глазами еще в 1980-е годы, когда работал начинающим молодым сотрудником в сети питания.
© Фото: eddiesedinburgh, instagram
В Шотландии торговец рыбой и одновременно владелец ресторана Merienda в Эдинбурге поделился фотографией настоящего гиганта в соцсетях. Поклонник блюд из рыбы Кэмпбэлл Микель надолго обеспечил своих потенциальных посетителей угощениями из палтуса, приобретя всего лишь одну, но огромную рыбину длиною почти с него самого ростом - 182 сантиметра. Вес крупного «монстра» составляет 77 килограммов.
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