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В Android обнаружили секретную функцию

Анна Касаткина
18:52 01.06.2021
Новый функционал будет полезен стримерам и блогерам.
В Android обнаружили секретную функцию
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Секретную функцию, которую не анонсировал Google, обнаружили в новой версии операционной системы Android. Скрытый игровой режим оказался спрятан в настройках меню «Цифровое благополучие».

Получить доступ к нему можно нажав на пункт «Не беспокоить», а затем «Расписания». После нажатия на изображение шестеренки пользователь увидит скрытый раздел. В нем можно настроить оптимизацию в играх, запустить трансляцию на YouTube и счетчик FPS.

Функция работает только у отдельных участников тестирования системы, уточняет портал BGR.

Несколько месяцев назад Google анонсировала новую систему Android 12, которая кардинально изменит дизайн пользовательского интерфейса и принесет множество дополнительных возможностей. Пока система доступна в режиме для разработчиков, официальный выход намечен на осень этого года.

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