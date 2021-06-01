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Американка вышла с голыми руками на медведя, чтобы защитить своих собак

Анна Назайкина
18:43 01.06.2021
Как впоследствии сообщила автор видео, хищник нанес несерьезную травму одному из ее питомцев.
© Видео: nerdlife1985, Instagram © Фото: nerdlife1985, Instagram
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Жительница Калифорнии защитила своих собак от медведя. Соответствующие кадры, снятые камерой видеонаблюдения, были опубликованы в Сети.

На ролике можно увидеть, как на забор частного дома забирается медведица с медвежатами. Собаки, увидев хищницу, бросились на нее с лаем. Медвежата убежали, а их мать попыталась отбиться от собак. На помощь им прибежала женщина, которая резко столкнула огромное животное с забора.

Как впоследствии сообщила автор видео, медведица нанесла несерьезную травму одному из псов. Медведица с потомством после инцидента покинула район.

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