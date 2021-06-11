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Ветер и брызги: гонки скоростных катеров на конкурсе «Морской бриз-2021»

Валентина Пескова
08:38 11.06.2021
В стартовавшем в городе-герое Севастополе новом межфлотском конкурсе соревновались гвардейский крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович» и другие военные катера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Просторы центральной Севастопольской бухты начали бороздить скоростные катера. Так в городе-герое успешно стартовал новый межфлотский конкурс «Морской бриз-2021», учрежденный Минобороны РФ в этом году. Торжественная церемония открытия соревнований состоялась 10 июня на Графской пристани.

За победу борются экипажи гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович» и других кораблей, а также курсанты местного филиала Нахимовского училища. На первом этапе команды, включая женскую сборную, должны были на максимальной скорости пройти по контрольным точкам.

Мастерство черноморских рулевых на маршруте, надев спасательные жилеты на всю съемочную группу, оценила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко. Самый зрелищный этап конкурса - когда один из отрезков акватории экипажи должны были пролететь на полном ходу. За штурвалом в этот момент находится только самый опытный рулевой, так скорость военного катера в этот момент составляет около 24 узлов.

Следующее зачетное упражнение, которое должны были выполнить в первый день участники - штурм условного судна-нарушителя. В этой «незавидной роли» выступил один из боевых ракетных катеров. Когда одна за другой команды участников брали его на абордаж - учитывалось все: и время, и тактическая грамотность и слаженность действий каждого экипажа.

Финал состязаний состоится в акватории Севастопольской бухты уже завтра, 12 июня.

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