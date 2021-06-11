Спасатели ищут альпинистов из Подмосковья, застрявших на Эльбрусе
На Эльбрусе ищут альпинистов из Подмосковья, запросивших помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Спасатели выдвинулись на поиски альпинистов из Подмосковья, которые запросили помощи на Эльбрусе. Они находятся на высоте в пять тысяч метро. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии.
Проблема возникла у группы в составе шести человек. По предварительным данным, один из альпинистов получил травму ноги.
По последней обновленной информации от МЧС, спасатели не дошли до альпинистов. Им помогли другие люди, спустившие альпинистов вниз. У одного из альпинистов защемило седалищный нерв.