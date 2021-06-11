Спасатели ищут альпинистов из Подмосковья, застрявших на Эльбрусе

Спасатели выдвинулись на поиски альпинистов из Подмосковья, которые запросили помощи на Эльбрусе. Они находятся на высоте в пять тысяч метро. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии.

Проблема возникла у группы в составе шести человек. По предварительным данным, один из альпинистов получил травму ноги.

По последней обновленной информации от МЧС, спасатели не дошли до альпинистов. Им помогли другие люди, спустившие альпинистов вниз. У одного из альпинистов защемило седалищный нерв.