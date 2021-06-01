Руководители крупнейших предприятий обсудили в Москве развитие промышленности РФ

Руководители крупнейших промышленных предприятий, представители правительства, администрации президента собрались в Москве, чтобы обсудить развитие машиностроения в России.

Оно включает в себя более 20 отраслей промышленности. Авиация, судостроение, железнодорожный транспорт в прошлом году переживали не лучшие времена. Причина понятна - пандемия. Несмотря на это, сегодня здесь наблюдается даже серьезный рост - 14% по итогам первого квартала.

«За счет правильно выбранных решений и четкого контроля исполнения требований, мы практически после семи нерабочих дней, которые объявил президент, мы не закрыли ни одно предприятие, ни остановили ни одной стройки. Прирост - 12%», - отметил губернатор Тульской области, глава рабочей группы по развитию промышленности Государственного совета РФ, Алексей Дюмин.

В Самарской области удалось избежать худшего сценария и не допустить остановки АвтоВАЗа. Сотрудничество с Россией развивает Казахстан, где собирают вертолеты Ми-8АМТ. Миллиард и сотня миллионов евро - объем товарооборота с Германией - только за первые месяцы этого года. И это несмотря на угрозу западных санкций, которые способствовали тому, что в декабре на первых, полностью отечественных двигателях, в небо поднялся новейший гражданский лайнер МС-21.

«Пример санкций, МС-21. Запретили поставку на гражданские самолеты композитных материалов для крыла. Мы работу большую провели и материал создан, крыло есть. Начнем летные испытания самолета», - поделился председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Буквально вчера президент по видеосвязи запустил завод по серийному производству автомобилей Aurus в Татарстане. Еще один пример импортозамещения - разработка российских вакцин. Раньше до 80 процентов всех лекарств закупались за границей. По развитию беспилотной авиации Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Об этом со сцены говорит глава Минпромторга Денис Мантуров. Не за горами - производство машин на сжиженном природном газе.

«Это один из востребованных трендов, где мы не должны отставать, должны двигаться в ногу с мировыми лидерами. Это и германские партнеры, надеюсь, что и другие страны тоже будут вместе с нами развивать эти направления в автомобилестроении, судостроении», - прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Вице-премьер Юрий Борисов рассказывает, что государство уделяет особое внимание повышению инвестиционной привлекательности России. Уже сегодня объем диверсификации ОПК превышает 25 процентов. Несмотря на пандемию, успешным этот год был и для Объединенной судостроительной корпорации, где делают ставку на развитие искусственного интеллекта.

«Если брать лидеров подводной робототехники - «Рубин», «Малахит», мы уже нырнули в Марианскую впадину на 12 километров, доказали всем, что мы знаем и умеем строить такого рода системы», - подчеркнул генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

И сегодня же делегаты съезда, который проходит раз в пять лет, провели выборы нового председателя. Им вновь стал глава Ростеха Сергей Чемезов.

От решений, которые приняты на этом съезде, зависит развитие машиностроения в России в ближайшие 5 лет. Среди основных задач - повышение конкурентоспособности и внедрение цифровых технологий и разработок. Совсем скоро предсказывают появление новых инженерных профессий, а это значит, что спрос на высококвалифицированные кадры будет оставаться по-прежнему высоким.



