Онколог объяснил, что может быть опаснее жарки мяса на масле

Кандидат медицинских наук, онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что опасность с точки зрения развития ряда заболеваний исходит от способа приготовления пищи.

По словам специалиста, в связи с этим небезопасным является приготовленное на растительном масле мясо. Дело в том, что в процессе жарки выделяется большое количество канцерогенных веществ.

«Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», - подчеркнул Мяснянкин, передает «Пятый канал».

При этом еще опаснее жареного мяса повторное использование растительного масла. Кроме этого, как отметил онколог, количество канцерогенов зашкаливает в организме при частом употреблении алкоголя.

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что чрезмерное употребление пальмового масла приводит к росту уровня холестерина в организме, что чревато появлением атеросклероза, тромбоза и развитием сердечно-сосудистых заболеваний в целом.