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Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops

Валентина Пескова
07:24 11.06.2021
В дипломатическом ведомстве отметили, что применение на учениях бомбардировщика B-52H омрачает атмосферу перед встречей глав России и США в Женеве.
Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Применение бомбардировщика B-52H, который способен нести на своем борту ядерное оружие во время учений НАТО Baltops, - является ничем иным, как провокацией. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Подобное "бряцанье оружием" нагнетает напряженность в Европе. Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ», - отметили на странице дипмиссии в Twitter.

Также в посольстве добавили, что данная тактика, применяемая во время военных учений, омрачает атмосферу перед важной встречей президентов России и США, которая должна состояться в Женеве 16 июня.

Международные учения военно-морских сил НАТО Baltops 2021 начались 6 июня в Балтийском море.

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