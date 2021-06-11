Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops

Применение бомбардировщика B-52H, который способен нести на своем борту ядерное оружие во время учений НАТО Baltops, - является ничем иным, как провокацией. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Подобное "бряцанье оружием" нагнетает напряженность в Европе. Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ», - отметили на странице дипмиссии в Twitter.

Также в посольстве добавили, что данная тактика, применяемая во время военных учений, омрачает атмосферу перед важной встречей президентов России и США, которая должна состояться в Женеве 16 июня.

Международные учения военно-морских сил НАТО Baltops 2021 начались 6 июня в Балтийском море.