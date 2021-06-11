Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops
В дипломатическом ведомстве отметили, что применение на учениях бомбардировщика B-52H омрачает атмосферу перед встречей глав России и США в Женеве.
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Применение бомбардировщика B-52H, который способен нести на своем борту ядерное оружие во время учений НАТО Baltops, - является ничем иным, как провокацией. Об этом заявили в посольстве России в США.
«Подобное "бряцанье оружием" нагнетает напряженность в Европе. Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ», - отметили на странице дипмиссии в Twitter.
Также в посольстве добавили, что данная тактика, применяемая во время военных учений, омрачает атмосферу перед важной встречей президентов России и США, которая должна состояться в Женеве 16 июня.
Международные учения военно-морских сил НАТО Baltops 2021 начались 6 июня в Балтийском море.