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Эксперт рассказал, как увеличить доход после выхода на пенсию

Алена Миронова
06:26 11.06.2021
Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ раскрыл способ увеличения дохода после выхода на пенсию.
Эксперт рассказал, как увеличить доход после выхода на пенсию
© Фото: pixabay.com
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Будущим пенсионерам следует позаботиться о дополнительных сбережениях.  Об этом заявил заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Эксперт отметил, что зачастую суммы выплат после выхода на пенсию не соответствуют ожиданиям человека.

«Если вы планируете пенсию и видите, что вашего дохода вам не хватит на жизнь, то нужно принимать решения о дополнительных сбережениях. Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать», - передает радио Sputnik слова Якушева.

Так, например, наименее рискованный инструмент - банковские депозиты, однако следует иметь в виду, что доходность по ним достаточно низкая. Далее - покупка корпоративных и государственных облигаций. А самым же квалифицированным инвесторам эксперт рекомендует вкладываться в акции.

Следует начинать инвестировать далеко заранее для того, чтобы получаемые на пенсии доходы находились в соответствии с потребностями. Долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию - проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени.

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как обеспечить себе комфортную пенсию в будущем. Для комфортной жизни на пенсии он рекомендует обратиться к накопительной системе.

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