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Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19

Валентина Пескова
06:56 11.06.2021
Как отметила специалист, проявления данного симптома могут отмечаться в 23% случаев от всех выздоравливающих, и по ощущениям они могут быть довольно неприятные.
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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У пациентов с инфекцией коронавируса и выздоравливающих от нее в 18-23% случаях  может наблюдаться заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. Однако этот симптом не настолько серьезный, и поддается лечению. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме и наблюдаться еще несколько недель даже после выздоровления. Однако симптом этот обратимый и неспецифический», - цитирует РИА Новости специалиста.

В единичных случаях, отметила медицинский работник, после COVID-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания до сих пор не установлена, но эпидемиологи полагают, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и COVID-19.

Способствовать развитию этого заболевания может применение некоторых лекарственных препаратов, однако эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении, пояснила Наталья Пшеничная.

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