Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19

У пациентов с инфекцией коронавируса и выздоравливающих от нее в 18-23% случаях может наблюдаться заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. Однако этот симптом не настолько серьезный, и поддается лечению. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме и наблюдаться еще несколько недель даже после выздоровления. Однако симптом этот обратимый и неспецифический», - цитирует РИА Новости специалиста.

В единичных случаях, отметила медицинский работник, после COVID-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания до сих пор не установлена, но эпидемиологи полагают, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и COVID-19.

Способствовать развитию этого заболевания может применение некоторых лекарственных препаратов, однако эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении, пояснила Наталья Пшеничная.