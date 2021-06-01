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Россиян предупредили о вреде кваса

Анна Назайкина
16:53 01.06.2021
Данный напиток не стоит употреблять при наличии камней в желчном пузыре или почках, заболеваниях печени, гастрите и язве.
Россиян предупредили о вреде кваса
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости
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Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости о максимально допустимом количестве кваса в сутки. Кроме того, специалист предупредила о возможной опасности этого напитка.

«Максимальное количество кваса, которое можно выпить в день без вреда для здоровья - до 0,5 литров. В большем объеме напиток способен задерживать жидкость, провоцировать отеки, что вредно для обладателей высокого давления», - объяснила она.

Медик добавила, что характерной особенностью кваса является его повышенная кислотность. Поэтому данный напиток не стоит употреблять при наличии камней в желчном пузыре или почках, заболеваниях печени, гастрите и язве.

«Если поставлен такой диагноз, квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода. Кроме того, следует помнить, что квас результат брожения, и поэтому не рекомендован при болезнях кишечника, в частности, колите», - сказала специалист.

Также Кораблева обратила внимание на то, что беременным и кормящим женщинам нужно исключить квас из своего рациона, так как в нем есть небольшой «градус» - до 1,2%.

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