В стране и мире В Южно-Сахалинске полыхает крыша многоэтажного дома Алена Миронова Крыша многоэтажного дома загорелась на перекрестке улиц Мира - Поповича в Южно-Сахалинске. © Видео: ЧП Сахалин, Telegram © Фото: ЧП Сахалин, Telegram Читайте нас на: Загорелась крыша многоэтажного дома в Южно-Сахалинске по адресу: улица Мира, 157. Об этом сообщает правительство Сахалинской области. Местные жители делятся в Сети видеозаписями увиденного. На кадрах видно, как огонь масштабно полыхает на кровле здания. В настоящий момент ведется эвакуация жителей. В тушении пожара принимают участие шесть пожарных расчетов. На месте ЧП также находится руководитель агентства ГО и ЧС Сахалинской области Анна Михеева. К месту пожара выехал зампред регионального правительства Владимир Сидоренко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика