Член совета при президенте Польши объяснил русофобию в стране

Ненависть ко всему российскому или советскому исходит из желания угодить «всесильному покровителю» в лице США. Об этом заявил член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

«‎Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить», — подчеркнул Модзелевский.

Он отметил, что в случае, если США пойдут на сближение с Россией, польская русофобия может внезапно испариться - просто изменят позицию, поскольку «прежняя перестанет быть выгодной».