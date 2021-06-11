Член совета при президенте Польши объяснил русофобию в стране
Ненависть ко всему российскому или советскому исходит из желания угодить «всесильному покровителю» в лице США. Об этом заявил член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.
«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить», — подчеркнул Модзелевский.
Он отметил, что в случае, если США пойдут на сближение с Россией, польская русофобия может внезапно испариться - просто изменят позицию, поскольку «прежняя перестанет быть выгодной».