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Члены семей военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19 в Абхазии

Валентина Пескова
06:27 11.06.2021
На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов, в войска регулярно поступают новые партии ампул с вакциной «Спутник V».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Более 4 тысяч человек из числа членов семей военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии вакцинировались в рамках борьбы с новой инфекцией коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Вакцинация проводится на территории медицинского пункта военной базы, в первую очередь прививку делают медицинским работникам и военнослужащим. Процедура, как и везде в РФ, проводится на добровольной основе после подписания вакцинируемыми согласия на введение компонентов препарата. При этом медики обязательно учитывают как показания других медицинских специалистов, так и информацию о ранее перенесенных заболеваниях пациентами.

Вакцинация в ЮВО будет продолжаться по мере поступления препарата. Сейчас в войска округа распределена очередная партия вакцины «ГАМ-Ковид-Вак» в количестве 100 тысяч доз. За весь период плановой вакцинации в ЮВО прививку от COVID-19 сделали уже более 130 тысячам военнослужащих.

На территории военного округа действует более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные. В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва.

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