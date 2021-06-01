В Северной Македонии стартовали крупные военные учения стран НАТО «Решающий удар»
В маневрах, в частности, задействованы США, Греция, Болгария.
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Полторы тысячи солдат, бронетехника и авиация армий стран НАТО, в том числе США, Греции и Болгарии, задействованы в маневрах «Решающий удар», которые развернулись в Северной Македонии.
В ходе торжественной церемонии открытия демонстрировали возможности истребителей и десантных подразделений.
Напомним, «Решающий удар» - это часть крупнейших маневров альянса Defender Europe, в которых задействовано более 30 тысяч военнослужащих.