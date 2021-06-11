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Российские миротворцы посетили открытый урок русского языка в средней школе города Аскеран в Карабахе

Анна Берестовая
05:06 11.06.2021
Миротворцы РФ стали гостями на открытом уроке русского языка в одной из школ Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие миротворческого контингента были приглашены в средние школы города Аскеран Нагорного Карабаха на открытые уроки русского языка. В ходе занятий ученики читали для гостей произведения русских поэтов и писателей. В свою очередь, миротворцы рассказали об истории происхождения русского языка и литературы.

Помимо этого, российские военнослужащие объяснили значение слов «миротворец» и «мир». Также они рассказали детям о том, какие задачи выполняют миротворцы в зоне Нагорного Карабаха.

«В нашей школе ученики изучают русский язык со 2 по 12 класс. Многие из них выбирают его сдавать на выпускных экзаменах. С появлением российских военнослужащих дети стали проявлять больший интерес к изучению языка», - сообщила учитель русского и литературы Лиана Карапетян.

В конце урока военнослужащие озвучили детям требования безопасности в повседневной деятельности перед предстоящими каникулами, а также назвали способы оказания первой медицинской помощи.

За время выполнения миротворческих задач на территории Нагорного Карабаха российские военнослужащие более 50 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. В общей сложности в этих мероприятиях приняло участие более 4600 школьников и студентов.

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